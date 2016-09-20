"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прервал серию из трех поражений.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Красковский (25-я и 31-я минуты), Брэндон Козун (26), Эмиль Галимов (27), Александр Полунин (47) и Андрей Локтионов (59). У "Спартака" отличились Вячеслав Лищенко (23), Александр Васильев (39) и Райан Стоа (60).

Железнодорожники впервые в сезоне забросили более трех шайб в матчах регулярного чемпионата.

В Западной конференции "Локомотив" после 12 игр с 22 очками идет на пятом месте, красно-белые, набрав 16 баллов, занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче "Локомотив" 23 сентября в гостях сыграет на выезде с "Сочи". "Спартак" 25 сентября дома примет астанинский "Барыс".