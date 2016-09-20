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Мутко: газон на "Казань-Арене" может не выдержать нагрузку матчем Россия - Румыния

Спорт
20 сентября, 22:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В ближайшее время в Казань приедут эксперты ФИФА, обследуют стадион и дадут заключение о качестве газона, отметил министр спорта
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Газон на стадионе "Казань-Арена" может не выдержать нагрузку, если на нем провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Румынии. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Ранее сообщалось, что мачт пройдет в Казани 14 ноября.

"Пока местом проведения значится Казань. Но я сейчас побывал на стадионе, посмотрел газон, походил по нему, и мне его стало жалко, он совсем молодой, новый. Есть вопрос, сможет ли он выдержать такую нагрузку. Скоро приедут эксперты Международной федерации футбола (ФИФА), обследуют его, дадут определенное заключение", - сказал Мутко.

"Знаю, что "Рубин" хочет в октябре провести две игры, в ноябре - одну. Все-таки впереди Кубок конфедераций, не надо забывать об этом. Также будем отталкиваться от прогноза погоды, которая будет в регионе", - добавил он.

Во вторник президент РФС сообщил ТАСС, что сборная России в ноябре проведет еще один товарищеский матч - с командой Катара в гостях, о дате встречи будет объявлено позднее.

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