Женская сборная России по футболу пробилась на чемпионат Европы 2017 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу обыграла команду Хорватии со счетом 5:0 в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу 2017 года и вышла в финальную часть турнира со второго места в отборочной группе.

У россиянок по голу забили Екатерина Пантюхина, Маргарита Черномырдина, Екатерина Сочнева, еще два мяча на счету Елены Даниловой.

Команды на отборочном этапе были разбиты на восемь групп по пять сборных. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест попали в финальную стадию напрямую, а еще две команды из финишировавших вторыми сыграют между собой в стыковых матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Шестнадцать участников турнира будут разбиты на четыре квартета. По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/4 финала.