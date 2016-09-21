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Мутко: новый глава комитета по этике будет избран после конференции РФС

Спорт
21 сентября, 0:10 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее глава комитета Владимир Лукин сообщил, что решил подать в отставку со своего поста в РФС
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ХИМКИ /Московская область/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике будет избран после конференции организации, которая состоится 24 сентября. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

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Ранее глава комитета Владимир Лукин сообщил ТАСС, что решил подать в отставку со своего поста в РФС.

"Сейчас не будем (выбирать), после конференции. Сейчас там нет никакой работы, надо будет посмотреть статус, в чем там проблема, какие полномочия они могут получить, чтобы быть более самостоятельными. Потому что сейчас только по просьбе РФС можно открывать дело, но в жизни надо какие-то рамки обозначать", - сказал Мутко.

Ближайшее дело, которое должен рассмотреть комитет, - высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес российских футбольных судей. В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.

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