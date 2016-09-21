Мутко: новый глава комитета по этике будет избран после конференции РФС

ХИМКИ /Московская область/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике будет избран после конференции организации, которая состоится 24 сентября. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Ранее глава комитета Владимир Лукин сообщил ТАСС, что решил подать в отставку со своего поста в РФС.

"Сейчас не будем (выбирать), после конференции. Сейчас там нет никакой работы, надо будет посмотреть статус, в чем там проблема, какие полномочия они могут получить, чтобы быть более самостоятельными. Потому что сейчас только по просьбе РФС можно открывать дело, но в жизни надо какие-то рамки обозначать", - сказал Мутко.

Ближайшее дело, которое должен рассмотреть комитет, - высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес российских футбольных судей. В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.