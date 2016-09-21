Клубы премьер-лиги стартуют в розыгрыше Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тринадцать матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду. С этой стадии в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которые в гостях сыграют против команд из низших дивизионов - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и второго дивизиона.

Стартовав в середине июля со стадии 1/256 финала, где выступали в том числе и непрофессиональные команды, кубковый турнир добрался элиты. Помимо клубов ФНЛ, возможность проверить свои силы против клубов премьер-лиги и порадовать болельщиков приездом элитных команд получили четыре представителя второго дивизиона - "Челябинск", ульяновская "Волга", белгородский "Энергомаш" и "Чита".

16 команд премьер-лиги в 1/16 финала узнали соперников в результате жеребьевки, которая отправила лидера чемпионата страны московский "Спартак" в Хабаровск - в гости к местному СКА. Дальневосточники под руководством Александра Григоряна занимают в ФНЛ восьмое место, после неудачного старта поправив осенью свои дела. Хабаровчане из восьми последних матчей проиграли лишь один - в гостях с лидером турнира московским "Динамо" (2:3).

На Дальний Восток отправились 19 игроков основного состава "Спартака" - за исключением залечивающих повреждения Дениса Глушакова, Евгения Макеева, Андрея Ещенко и Лоренсо Мельгарехо. Матч пройдет на стадионе имени Ленина в Хабаровске, начало - 12:00 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

Лидер ФНЛ столичное "Динамо" сыграет против участника Лиги чемпионов "Ростова". Динамовцы под руководством Юрия Калитвинцева выиграли девяти из 12 матчей чемпионата ФНЛ, уступив лишь "Тосно" (0:1), а в 1/32 финала Кубка победили в дополнительное время калининградскую "Балтику" - 3:1. Ростовчане, потерпев в Лиге чемпионов разгромное поражение от германской "Баварии" (0:5), в воскресенье уступили в матче премьер-лиги "Краснодару" (1:2), хотя к 87-й минуте вели в счете.

Два матча в Химках

Матч "Динамо" и "Ростова" стартует в 14:00 мск на "Арене-Химки", столь раннее начало встречи связано с тем, что в подмосковном городе в среду сыграет и местный клуб ФНЛ, который примет "Локомотив". "Химки", вернувшись в ФНЛ, ведут борьбу за выживание, занимая предпоследнее место, хотя и одержав яркую победу над "Кубанью" - 4:1. "Локомотив" под руководством Юрия Семина проиграл дважды подряд "Спартаку" и "Уфе" с одинаковым счетом 0:1, опустившись на 11-е место.

"Химки" и "Локомотив" сыграют на стадионе "Родина", начало - 20:00 мск.

Чемпион страны ЦСКА проведет матч в Красноярске против местного "Енисея", который возглавляет легенда спартаковского футбола Андрей Тихонов. В последних турах сибиряки сумели выправить турнирное положение, поднявшись на девятое место, хотя "Енисей" не лучшим образом играет на своем поле, где с разгромным счетом проиграл вторыми командам "Зенита" (0:3) и "Спартака" (0:4).

Резервный состав ЦСКА

ЦСКА, который выступает также в Лиге чемпионов, причем Леонид Слуцкий использует ограниченную обойму футболистов, отправился в Красноярск без многих основных игроков. Помимо дублеров, в матче с "Енисеем" могут сыграть голкипер Сергей Чепчугов, защитники Алексей Березуцкий и Кирилл Набабкин, полузащитники Алексей Ионов, Георгий Миланов и Бибрас Натхо, а также шведский форвард Карлос Страндберг.

Матч "Енисей" - ЦСКА пройдет на Центральном стадионе Красноярска, начало - 15:00 мск.

В остальных матчах дня сыграют "Челябинск" и "Урал" (14:00 мск), "Сибирь" и "Томь" (15:00), "Спартак- Нальчик" и "Краснодар" (17:00), "Волга" (Ульяновск) - "Амкар" (17:00), "Волгарь" и "Оренбург" (18:00), "Тосно" и "Арсенал" (18:30), "Мордовия" и "Анжи" (18:30), "Факел" - "Терек" (19:00), "Энергомаш" и "Уфа" (19:00).

Еще три матча состоятся в четверг, когда сыграет и обладатель Кубка России "Зенит" - против "Тамбова".