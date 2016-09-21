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"Челси" победил "Лестер" в матче 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги

Спорт
21 сентября, 0:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, сентября. /ТАСС
Соперник "Челси" по следующему раунду определится по итогам жеребьевки
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© AP Photo/Frank Augstein, архив

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Лондонский "Челси" обыграл "Лестер" со счетом 4:2 в дополнительное время в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча состоялась в Лестере.

В составе хозяев голы на счету Синдзи Окадзаки (17-я и 34-я минуты), у "Челси" отличились Гари Кэхилл (45), Сесар Аспиликуэта (49) и Сеск Фабрегас (92, 94). Игрок "Лестера" Марчин Василевски был удален с поля на 89-й минуте за вторую желтую карточку.

Соперник "Челси" по следующему раунду определится по итогам жеребьевки.

Результаты остальных матчей 1/16 финала:

"Эвертон" - "Норвич" - 0:2;

"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" - 2:0;

"Ноттингем Форест" - "Арсенал" - 0:4;

"Лидс" - "Блэкберн" - 1:0;

"Дерби Каунти" - "Ливерпуль" - 0:3;

"Брайтон" - "Рединг" - 1:2;

"Борнмут" - "Престон" - 2:3.

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