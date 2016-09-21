Тренер сборной Швеции: команда создала комфортные условия вратарю Лундквисту

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг доволен тем, что его команда облегчила игру своему вратарю Хенрику Лундквисту в матче Кубка мира с финнами. Об этом он рассказал журналистам.

Шведы победили финнов со счетом 2:0. Лундквист провел первый матч на турнире, пропустив встречу с командой России по болезни. В игре с финнами Лундквист отразил 36 бросков по своим воротам.

"Надо учитывать, что мы играли против одних из ведущих игроков в мире, которые не забросили нам ни одной шайбы, - сказал Гренборг. - Я доволен тем, как сыграл один из лучших вратарей мира Лундквист, а также тем, что защитники создали ему комфортные условия".

По мнению самого Лундквиста, шведские хоккеисты в матче второго тура Кубка мира против команды Финляндии показали умную игру.

"Это был большой матч для нас и важный - для меня. Считаю, что мы сыграли умно, - сказал Лундквист. - Мне было довольно комфортно играть, я получал поддержку от партнеров. Мне важно было быть уверенным, что я смогу помочь своей команде".

После двух матчей в активе сборной Швеции четыре очка. Команды России и Северной Америки (игроки не старше 23 лет) набрали по два очка, финны - 0. В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.