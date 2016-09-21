Защитник сборной Северной Америки Экблад больше не сыграет на КМ по хоккею из-за травмы

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ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет) Аарон Экблад больше не сыграет на Кубке мира по хоккею из-за травмы. Об этом сообщает Associated Press.
Хоккеист получил сотрясение мозга и продолжит лечение в своем клубе Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз".
Экблад получил травму в матче первого тура Кубка мира против команды Финляндии (4:1) и пропустил встречу со сборной России (3:4).
Сборная Северной Америки (игроки не старше 23 лет) набрала 2 очка после двух матчей. В заключительном матче группового этапа, который состоится 21 сентября, она сыграет со шведами.