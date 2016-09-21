Член Зала славы баскетбола Ларри Браун может возглавить школьную команду

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Ларри Браун в предстоящем сезоне может возглавить школьную команду. Об этом знаменитый тренер рассказал ESPN.

По словам 76-летнего Брауна, он серьезно раздумывает над предложением возглавить баскетбольную команду одной из школ Ист-Хэмптона в Нью-Йорке. У тренера был летний дом недалеко от этой школы и недавно он узнал о вакансии.

"Сегодня я поеду в школу и встречусь с директором. Надеюсь, что в ближайшее время я приму решение", - рассказал Браун.

Браун является единственным тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось вывести восемь разных команд в плей-офф. Также он единственный тренер, приводивший к чемпионским титулам команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и НБА. Последние четыре года Браун возглавлял команду Южного методистского университета.