Ротенберг: КХЛ обратится к НХЛ с предложением о проведении матчей между клубами лиг

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР) обратятся с предложениями к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по вопросу организации проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления лиги, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

"После Кубка мира мы обратимся с конкретными предложениями к НХЛ, будем обсуждать эти вопросы, - сказал Ротенберг. - Это не должна быть улица с односторонним движением, игра в одну калитку, так как хоккей - это игра с двумя воротами. Важно, чтобы больше было контактов с НХЛ, чтобы организовать как можно больше выставочных матчей между клубами, так как любители хоккея должны видеть наших игроков, выступающих в НХЛ. Диалог такой ведется давно, мы можем вернуться конкретно к нему: можно организовать матчи между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина".

"Мы всегда будем отстаивать интересы нашей страны и федерации, но при этом важно, чтобы был диалог и сотрудничество, и будем обсуждать это дальше", - добавил Ротенберг.

В последний раз клубы НХЛ и КХЛ играли между собой в 2010 году, когда в Санкт-Петербурге СКА принимал "Каролину Харрикейнз", а рижское "Динамо" - "Финикс Койотс".

О развитии хоккея в мире

Ротенберг также заявил, что ФХР имеет хороший контакт с НХЛ по вопросу развития хоккея в мире.

Ранее во вторник Ротенберг сообщил о том, что ФХР намерена начать переговоры с НХЛ по поводу организации проведения в России матчей Кубка мира 2020 года.

"Да, мы переговорили и продолжим общаться дальше, - сказал Ротенберг. - Рано говорить о чем-то конкретном. Главное, что у нас хороший контакт и мы будем думать о том, как вместе развивать хоккей. Под такие крупные турниры можно выстроить инфраструктуру: у нас тоже в России есть хорошие арены, это хорошая идея, чтобы поднять интерес к хоккею".

Ранее часть матчей Кубка мира 1996 и 2004 годов проводилась на территории Европы. При этом сборная России всегда проводила матчи турнира в США и Канаде.