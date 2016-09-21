Тренер: сборная США не смогла наладить игру в атаке на Кубке мира по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная США по хоккею не смогла наладить игру в атаке на Кубке мира в Торонто. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер команды Джон Торторелла.

Сборная Канады обыграла команду США в матче Кубка мира со счетом 4:2. Американцы потеряли шансы на выход в плей-офф после встречи с канадцами, которые досрочно вышли в следующую стадию турнира.

"Наша атака была недостаточно хороша на турнире. У нас есть мастеровитые хоккеисты высокого уровня, но наладить атакующую игру не получилось. Внес бы я какие-то изменения в состав? Нет", - сказал тренер.

В матче с канадцами американцы открыли счет на 5-й минуте встречи, но тут же пропустили две шайбы в течение 14 секунд. "Мы хорошо начали, но затем позволили сопернику слишком многое, фактически подарив им преимущество в счете", - сказал тренер.

В то же время нападающий сборной США Патрик Кейн заявил, что Кубок мира по хоккею является турниром, на котором не прощают ошибок.

"Это один из турниров, где сделанные тобой ошибки не прощают. Теперь Кубок мира для нас закончен, - сказал Кейн. - Это ужасно, когда ты играешь здесь, имеешь все возможности, но не можешь ничего показать".

Сборная США в заключительном матче группы А сыграет с командой Чехии в ночь на 23 сентября, начало в 03:00 мск.

Сборные Канады и Европы выиграли оба своих матча в группе и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. 22 сентября в своем заключительном матче группового турнира они определят победителя квартета. Днем позже свой последний матч на турнире проведут американцы и чехи.