Майк Тайсон пожаловался, что дети знают его только по роли в фильме "Мальчишник в Вегасе"

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Знаменитый боксер Майк Тайсон пожаловался, что современные дети знают его только по фильму "Мальчишник в Вегасе". Об этом он рассказал Sports Illustrated.
По словам Тайсона, который является одним из величайших боксеров всех времен, во время своего недавнего посещения одной из школ он обнаружил, что сегодняшнее поколение детей очень мало знает о его достижениях в ринге.
"Я посещал одну школу и там несколько сотен детей смотрели на большом экране некоторые из моих боев, потому что они не знали кто я такой. Они думали, что я просто актер из фильма "Мальчишник в Вегасе". Поэтому учителю пришлось объяснять, кто я такой", - рассказал 50-летний Тайсон.
Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В его послужном списке 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он дважды получал сертификаты Книги рекордов Гиннесса: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Американец также неоднократно признавался боксером года, он включен в несколько залов славы и считается одним из лучших представителей данного вида спорта современности вне зависимости от весовых категорий.
В фильмах "Мальчишник в Вегасе" (The Hangover, 2009) и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" (The Hangover: Part II, 2011) Тайсон играл самого себя.