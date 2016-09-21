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Майк Тайсон пожаловался, что дети знают его только по роли в фильме "Мальчишник в Вегасе"

Спорт
21 сентября, 7:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС
По словам Тайсона, во время своего недавнего посещения одной из школ он обнаружил, что сегодняшнее поколение детей очень мало знает о его достижениях в ринге
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Знаменитый боксер Майк Тайсон пожаловался, что современные дети знают его только по фильму "Мальчишник в Вегасе". Об этом он рассказал Sports Illustrated.

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По словам Тайсона, который является одним из величайших боксеров всех времен, во время своего недавнего посещения одной из школ он обнаружил, что сегодняшнее поколение детей очень мало знает о его достижениях в ринге.

"Я посещал одну школу и там несколько сотен детей смотрели на большом экране некоторые из моих боев, потому что они не знали кто я такой. Они думали, что я просто актер из фильма "Мальчишник в Вегасе". Поэтому учителю пришлось объяснять, кто я такой", - рассказал 50-летний Тайсон.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В его послужном списке 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он дважды получал сертификаты Книги рекордов Гиннесса: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Американец также неоднократно признавался боксером года, он включен в несколько залов славы и считается одним из лучших представителей данного вида спорта современности вне зависимости от весовых категорий.

В фильмах "Мальчишник в Вегасе" (The Hangover, 2009) и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" (The Hangover: Part II, 2011) Тайсон играл самого себя.

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