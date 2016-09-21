ДОСААФ наградил Виталину Бацарашкину пистолетом стоимостью 140 тыс. рублей

ОМСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. ДОСААФ наградил серебряного призера Олимпиады в Рио в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров Виталину Бацарашкину пистолетом Steyr стоимостью 140 тыс. рублей, а также ведомственным орденом, сообщила в среду пресс-служба правительства Омской области.

"Новый пистолет Steyr стоимостью 140 тыс. рублей, а также ведомственный орден ДОСААФ России Виталине Бацарашкиной вручил первый заместитель председателя ДОСААФ генерал-лейтенант Владимир Константинов. Орден также получила тренер спортсменки Наталья Кудрина", - говорится в сообщении.

"Мы планируем в Омской области обновить тир, чтобы создать комфортные условия для развития стрелкового спорта. Успех Виталины тут, безусловно, сыграл свою роль. Она стала "локомотивом", который ускорил этот процесс", - приводит пресс-служба слова генерал-лейтенанта Константинова. На эти цели регион получил 1,5 млн рублей, отмечается в сообщении.