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ITF планирует расширить число команд-участниц Мировой группы Кубка Федерации с 8 до 16

Спорт
21 сентября, 9:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, сентября. /ТАСС
Также Международная федерация тенниса планирует адаптировать для Кубка Федерации и Кубка Дэвиса модель проведения финалов, когда город, принимающий финал, будет определен заранее
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ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Количество команд-участниц в Мировой группе теннисного Кубка Федерации планируется расширить с восьми до 16. Об этом агентству Reuters сообщил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти.

Также Хэггерти заявил, что ITF планирует адаптировать для Кубка Федерации и Кубка Дэвиса модель проведения финалов, когда город, принимающий финал, будет определен заранее. Это нововведение запланировано на 2018 год. На данный момент решающий матч турнира проходит на домашних кортах одной из сборных-финалисток.

В финале Кубка Дэвиса - 2016 сборная Хорватии примет команду Аргентины, но до сих пор неизвестно в каком хорватском городе будут проходить матчи. "На данный момент мы знаем участников финала, но не знаем, где он пройдет, - сказал Хэггерти. - В таких условиях трудно все распланировать, получить зрительский и фанатский интерес. Если у вас есть фиксированный сайт, то люди уже могут начать строить планы и смотреть в будущее".

Финал Кубка Федерации Хэггерти рассчитывает проводить в формате "Финала четырех". "Следующие девять месяцев мы собираемся работать с игроками, с федерациями, говорить о различных перспективах, таких как новые форматы проведения соревнований", - заявил президент ITF. Также Хэггерти сообщил, что будет подниматься вопрос проведения матчей Кубка Дэвиса в трехсетовом или пятисетовом формате.

Ранее в сентябре мужская сборная России по теннису обыграла команду Казахастана на стадии плей-офф и гарантировала себе место в Мировой группе Кубка Дэвиса на 2018 год. Женская сборная в апреле уступила белорускам в стыковом матче за выход в Мировую группу розыгрыша Кубка Федерации и потеряла место в элитном дивизионе на следующий год.

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