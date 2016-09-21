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Роналдиньо проведет матч за команду третьего мексиканского дивизиона

Спорт
21 сентября, 10:12 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 21, сентября. /ТАСС
Условия, на которых атакующий полузащитник договорился с клубом принять участие в матче, не сообщаются
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Роналдиньо

Роналдиньо

© EPA/ANTONIO LACERDA

МЕХИКО, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо проведет один товарищеский матч за клуб третьего мексиканского дивизиона "Синько Эстрельяс Депортиво". Об этом команда сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Игра состоится 3 декабря. Условия, на которых атакующий полузащитник договорился с клубом принять участие в матче, не сообщаются.

Ранее Роналдиньо заявил, что завершит профессиональную карьеру в 2017 году. На данный момент 36-летний полузащитник является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал футболист был "Флуминенсе", куда он перешел в 2015 году. Также в июле 2016 года Роналдиньо принял участие в двух матчах индийской футзальной премьер-лиги, сыграв за клуб "Гоа" и получив за это около $500 тысяч.

Бразильский футболист известен по выступлениям за ПСЖ, "Барселону" и "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз "Золотой мяч", вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.

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