Агент: Мовсисян начнет переговоры со "Спартаком" после окончания сезона в МЛС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий американского клуба "Реал Солт Лейк" Юра Мовсисян, права на которого принадлежат российскому "Спартаку", начнет переговоры с московским клубом после окончания сезона в Главной лиги футбола (МЛС). Об этом сообщил ТАСС агент футболиста Патрик Маккейб.

"Спартак" отдал Мовсисяна в аренду в "Реал Солт Лейк" 15 января. Соглашение рассчитано до 1 декабря 2016 года.

"Как вам известно, Юра в этом сезоне находится в аренде. Мы дождемся окончания сезона в МЛС и начнем переговоры со "Спартаком". Москвичи отлично выступают и Юра счастлив этому факту. Большей информации о будущем Мовсисяна у меня пока нет", - сказал Маккейб.

Форвард сборной Армении выступал за "Реал Солт Лейк" с 2007 по 2009 гг., провел 53 матча, в которых забил 15 голов и стал обладателем Кубка МЛС. В 2010 году Мовсисян покинул США ради карьеры в Европе, где выступал за датский "Раннерс" (30 игр, 12 голов). В России нападающий с 2011 года выступал за "Краснодар" (51, 23) и "Спартак" (66, 27). В чемпионате России-2015/16 Мовсисян в составе "Спартака" провел 11 игр, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.

В нынешнем сезоне МЛС Мовсисян провел за "Реал Солт Лейк" 24 игры и забил 9 мячей.