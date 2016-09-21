Олимпийские чемпионы будут развивать спортивную гимнастику в Воронеже

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, старший тренер юниорской сборной России по спортивной гимнастике Николай Крюков планирует проводить в Воронеже турнир по спортивной гимнастике. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске олимпийский чемпион Евгений Подгорный.

"У нас Николай Вячеславович (Крюков) с Воронежа, мы надеемся, что в ближайшее время он тоже начнет проводить турнир. Он сейчас активно смотрит, как проводятся турниры, активно консультируется, спрашивает, думаю в ближайшее время он там (в Воронеже) будет проводить турнир", - сказал он.

В свою очередь, сам Николай Крюков отметил, что действительно думает о проведении в своем родном городе какого-то спортивного мероприятия.

"Дмитрий Труш (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, из Воронежа, живет в США) прилетел два дня назад на шоу Алексея Немова, он сейчас находится в Воронеже. У нас был разговор с ним насчет организации какого-то мероприятия - возможно, турнира", - сказал Крюков, не уточнив подробностей. Он добавил, что Труш также предложил открыть секцию гимнастики в Воронеже. "Так что мы думаем на этот счет", - подытожил спортсмен.

Евгений Подгорный, Николай Крюков, Дмитрий Труш вместе с Алексеем Немовым, Дмитрием Василенко, Алексеем Воропаевым и Сергеем Харьковым - золотые медалисты в командном первенстве по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх в Атланте 1996 года.