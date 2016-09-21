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Руководитель хоккейного клуба в Кирове подозревается в неуплате 16 млн руб. налогов

Спорт
21 сентября, 10:43 UTC+3 КИРОВ /Корр. ТАСС, Юлия Шевцова
Руководитель хоккейного клуба Владимир Заболоцкий комментировать ситуацию отказался
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КИРОВ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Шевцова/. Следственное управление СК по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя хоккейного клуба "Родина", подозреваемого в неуплате 16 млн рублей налогов, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в следственном комитете.

"По версии следствия, руководитель хоккейного клуба "Родина" не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ в сумме более 16 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента)", - сказали в следственном управлении по Кировской области.

Эту информацию подтвердили игроки хоккейного клуба, сказав, что сейчас у "Родины" очень большие финансовые проблемы, команда нуждается в помощи спонсоров. Руководитель хоккейного клуба Владимир Заболоцкий комментировать ситуацию отказался.

Как сообщила ТАСС экс-министр спорта Светлана Медведева, следствием уже опрошены она, а также председатель правления клуба мэр города Кирова Владимир Быков и директор хоккейного клуба Заболоцкий. Медведева также рассказала, что из-за недостатка финансов участие кировских хоккеистов в кубке России и в чемпионате России находится под большим вопросом.

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