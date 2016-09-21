Россияне в Канаде требуют реформировать WADA

ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские соотечественники Канады направили в офис Всемирного антидопингового агентства (WADA), который расположен в Монреале, петицию с требованием реформировать организацию в связи с ее недавними решениями в отношении спортсменов из России. Об этом во вторник заявил ТАСС координатор общественной организации "Русский мир Монреаля" Геннадий Дмитриев.

"Петицию мы направили в WADA заказной почтой, а также продублировали и в электронном виде. Мы не рассчитываем на ответ из этой организации, но должны были еще раз донести до них позицию российских соотечественников, проживающих в Канаде", - сказал он.

Напомним, что 8 сентября перед офисом WADA соотечественники провели митинг и попытались лично передать петицию одному из ее представителей, но охрана здания не пропустила активистов внутрь. Документ составлен на английском и французском языках и адресован президенту WADA Крейгу Риди. В нем говорится, что организация, в частности, приняла скандальные решения в отношении российских олимпийцев на основе выводов "канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе".

"В результате пострадали спортсмены, многократно тестируемые специалистами WADA и ни разу не уличенные в применении допинга. Это нарушает не только принципы олимпийского движения, но и элементарные права человека", - говорится в петиции, которую подписали более десяти различных организаций российских соотечественников Канады. Также авторы обращения считают, что "Всемирное антидопинговое агентство должно быть реформировано с тем, чтобы его деятельность была прозрачной и соответствовала его первоначальному мандату: выявлять конкретные случаи нарушения спортсменами антидопинговой политики олимпийского движения".

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.