Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне в Канаде требуют реформировать WADA

Спорт
21 сентября, 10:37 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Они направили соответствующую петицию в офис Всемирного антидопингового агентства, который расположен в Монреале
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские соотечественники Канады направили в офис Всемирного антидопингового агентства (WADA), который расположен в Монреале, петицию с требованием реформировать организацию в связи с ее недавними решениями в отношении спортсменов из России. Об этом во вторник заявил ТАСС координатор общественной организации "Русский мир Монреаля" Геннадий Дмитриев.

Смотрите также
В Канаде проходит митинг за реформу WADA из-за недопуска россиян к Играм

"Петицию мы направили в WADA заказной почтой, а также продублировали и в электронном виде. Мы не рассчитываем на ответ из этой организации, но должны были еще раз донести до них позицию российских соотечественников, проживающих в Канаде", - сказал он.

Напомним, что 8 сентября перед офисом WADA соотечественники провели митинг и попытались лично передать петицию одному из ее представителей, но охрана здания не пропустила активистов внутрь. Документ составлен на английском и французском языках и адресован президенту WADA Крейгу Риди. В нем говорится, что организация, в частности, приняла скандальные решения в отношении российских олимпийцев на основе выводов "канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе".

"В результате пострадали спортсмены, многократно тестируемые специалистами WADA и ни разу не уличенные в применении допинга. Это нарушает не только принципы олимпийского движения, но и элементарные права человека", - говорится в петиции, которую подписали более десяти различных организаций российских соотечественников Канады. Также авторы обращения считают, что "Всемирное антидопинговое агентство должно быть реформировано с тем, чтобы его деятельность была прозрачной и соответствовала его первоначальному мандату: выявлять конкретные случаи нарушения спортсменами антидопинговой политики олимпийского движения".

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
Страны
Канада Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама