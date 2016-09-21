Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект развития футбола в РФ предполагает смягчение лимита на легионеров

Спорт
21 сентября, 11:00 UTC+3
Согласно проекту "Стратегии-2030", российским клубам со временем должно быть запрещено тратить бюджетные средства на покупку иностранных футболистов
Материал из 1 страницы
Заседание исполкома РФС

Заседание исполкома РФС

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года предполагает постепенное изменение лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Стратегия-2030". О лимите на легионеров

"Стратегия-2030". О лимите на легионеров

© ТАСС
"Стратегия-2030". О лимите на легионеров
© ТАСС

Проект "Стратегии-2030" был разослан субъектам Российского футбольного союза (РФС) для ознакомления и внесения предложений. Стратегия будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в субботу в Москве.

Сейчас в РФПЛ действует лимит "6 + 5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Проект "Стратегии-2030", поступивший в распоряжение ТАСС, предусматривает, что лимит на поле ориентировочно в 2018 году будет изменен на лимит в заявке по схеме в диапазоне от "7 + 18" до "10 + 15", где первая цифра означает максимальное количество легионеров, которых клуб РФПЛ может зарегистрировать на сезон (при этом все из них будут иметь право находиться на поле одновременно). При этом, как предлагают авторы "Стратегии-2030", тратить бюджетные средства на покупку иностранных игроков российским клубам со временем должно быть запрещено.

Также в документе указано, что к 2030 году в чемпионате РФПЛ должна произойти полная замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями к зарубежным игрокам (например, не менее 10 игр за сборную страны, входящую в топ-30 рейтинга ФИФА) и требованиями, касающимися молодых футболистов и воспитанников клубных академий - в частности, введение для клубов РФПЛ положения, согласно которому наличие в заявке на сезон четырех воспитанников собственных академий будет обязательным. 

"Стратегия-2030". План действий до 2030 года

"Стратегия-2030". План действий до 2030 года

© ТАСС
"Стратегия-2030". План действий до 2030 года
© ТАСС

Катализатором развития футбола в РФ должен стать чемпионат мира 2018 года, утверждает проект "Стратегии-2020". Как говорится в документе, всплеск популярности футбола в России, который произойдет во время мирового первенства, необходимо превратить в постоянное увлечение - в частности, за счет насыщения страны информацией о футболе, запуска программы лояльности для болельщиков, проведения мероприятий по переориентированию профессиональных клубов в сторону болельщиков как основных клиентов.

Авторы проекта "Стратегии-2030 предлагают сборной России на чемпионате мира-2018 сделать ставку на молодых футболистов, которые впоследствии сумели бы успешно сыграть на чемпионате Европы-2020 и чемпионате мира-2022. 

В качестве рычагов реализации "Стратегии-2030" в документе значатся план финансового оздоровления клубов, предусматривающий в том числе работу с болельщиками и подготовку собственных воспитанников; запуск единой информационной системы, которая должна сделать футбол прозрачнее как для любителей, так и для профессионалов; четкое разделение ролей и ответственности РФС и органов исполнительной власти.

Смотрите также

Евгений Гинер полагает, что лимит на легионеров может измениться до ЧМ-2018
Тренер "Зенита" назвал лимит на легионеров в российском футболе большой ошибкой
Член исполкома РФС назвал лимит на легионеров одной из причин провала россиян на ЧЕ-2016

"Стратегия-2030". Лимит на легионеров за рубежом

"Стратегия-2030". Лимит на легионеров за рубежом

© ТАСС
"Стратегия-2030". Лимит на легионеров за рубежом
© ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама