Проект развития футбола в РФ предполагает смягчение лимита на легионеров

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года предполагает постепенное изменение лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Развернуть "Стратегия-2030". О лимите на легионеров © ТАСС "Стратегия-2030". О лимите на легионеров © ТАСС

Проект "Стратегии-2030" был разослан субъектам Российского футбольного союза (РФС) для ознакомления и внесения предложений. Стратегия будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в субботу в Москве.

Сейчас в РФПЛ действует лимит "6 + 5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Проект "Стратегии-2030", поступивший в распоряжение ТАСС, предусматривает, что лимит на поле ориентировочно в 2018 году будет изменен на лимит в заявке по схеме в диапазоне от "7 + 18" до "10 + 15", где первая цифра означает максимальное количество легионеров, которых клуб РФПЛ может зарегистрировать на сезон (при этом все из них будут иметь право находиться на поле одновременно). При этом, как предлагают авторы "Стратегии-2030", тратить бюджетные средства на покупку иностранных игроков российским клубам со временем должно быть запрещено.

Также в документе указано, что к 2030 году в чемпионате РФПЛ должна произойти полная замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями к зарубежным игрокам (например, не менее 10 игр за сборную страны, входящую в топ-30 рейтинга ФИФА) и требованиями, касающимися молодых футболистов и воспитанников клубных академий - в частности, введение для клубов РФПЛ положения, согласно которому наличие в заявке на сезон четырех воспитанников собственных академий будет обязательным.

Развернуть "Стратегия-2030". План действий до 2030 года © ТАСС "Стратегия-2030". План действий до 2030 года © ТАСС

Катализатором развития футбола в РФ должен стать чемпионат мира 2018 года, утверждает проект "Стратегии-2020". Как говорится в документе, всплеск популярности футбола в России, который произойдет во время мирового первенства, необходимо превратить в постоянное увлечение - в частности, за счет насыщения страны информацией о футболе, запуска программы лояльности для болельщиков, проведения мероприятий по переориентированию профессиональных клубов в сторону болельщиков как основных клиентов.

Авторы проекта "Стратегии-2030 предлагают сборной России на чемпионате мира-2018 сделать ставку на молодых футболистов, которые впоследствии сумели бы успешно сыграть на чемпионате Европы-2020 и чемпионате мира-2022.

В качестве рычагов реализации "Стратегии-2030" в документе значатся план финансового оздоровления клубов, предусматривающий в том числе работу с болельщиками и подготовку собственных воспитанников; запуск единой информационной системы, которая должна сделать футбол прозрачнее как для любителей, так и для профессионалов; четкое разделение ролей и ответственности РФС и органов исполнительной власти.

Развернуть "Стратегия-2030". Лимит на легионеров за рубежом © ТАСС "Стратегия-2030". Лимит на легионеров за рубежом © ТАСС