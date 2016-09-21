Проект: сборная России к 2030 году должна быть в топ-10 рейтинга ФИФА

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России к 2030 году должна находиться в десятке лучших рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится в проекте Общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период 2030 года, который поступил в распоряжение ТАСС.

Проект "Стратегии-2030" был разослан субъектам Российского футбольного союза (РФС) для ознакомления и внесения предложений. Стратегия будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в субботу в Москве.

В документе также указано, что к 2020 году российская сборная должна быть в рейтинге ФИФА не ниже 16 места, к 2024 году - не ниже 12-го. Сейчас сборная России в рейтинге ФИФА располагается на 38 месте.



Проект "Стратегии-2030" предполагает, что к 2020 году средняя заполняемость стадионов на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) составит 70%, к 2024 году - 80%, к 2030 году - 90%. В 2015 году средняя заполняемость арен РФПЛ была 45%.

Как говорится в документе, к 2020 году правилам финансового "фэйр-плей" Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут полностью соответствовать восемь клубов РФПЛ, к 2024 году - 16 клубов РФПЛ, а к 2030 году - помимо всех клубов РФПЛ, все клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Проект "Стратегии-2030" предусматривает, что доля доходов от болельщиков в выручке клубов за 15 лет должна возрасти с 5 процентов (2015 год) до 20 (2030 год).

При этом в проекте говорится, что точные значения ключевых показателей эффективности будут уточнены в ходе детализации "Стратегии-2030".​​

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