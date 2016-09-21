Ефимова продает машину, подаренную за выступление на Олимпиаде

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова выставила на продажу автомобиль BMW X4, подаренный ей "Фондом поддержки олимпийцев" за достижения на Играх в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщила агент спортсменки Анна Митькова.
"Юлия решила продать автомобиль по двум причинам, - сказала Митькова. - Во-первых, у нее уже есть один автомобиль (Audi A6), подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им только когда бывает в России, в Волгодонске. Во-вторых, Юлия планирует приобрести недвижимость в Москве, на что нужны значительные средства, а призовых на это не хватает. Пока еще никто по поводу покупки автомобиля к нам не обращался".
Ефимова завоевала две серебряных медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 100 и 200 м брассом соответственно. Также спортсменка является бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионата Европы.
По завершении Олимпиады в Рио-де-Жанейро несколько российских олимпийцев, в том числе бронзовый призер велосипедист Денис Дмитриев и одна из членов сборной России по синхронному плаванию, решили продать подаренные им автомобили.