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Ефимова продает машину, подаренную за выступление на Олимпиаде

Спорт
21 сентября, 11:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Пловчиха планирует приобрести недвижимость в Москве, на что нужны значительные средства
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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова выставила на продажу автомобиль BMW X4, подаренный ей "Фондом поддержки олимпийцев" за достижения на Играх в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщила агент спортсменки Анна Митькова.

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"Юлия решила продать автомобиль по двум причинам, - сказала Митькова. - Во-первых, у нее уже есть один автомобиль (Audi A6), подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им только когда бывает в России, в Волгодонске. Во-вторых, Юлия планирует приобрести недвижимость в Москве, на что нужны значительные средства, а призовых на это не хватает. Пока еще никто по поводу покупки автомобиля к нам не обращался".

Ефимова завоевала две серебряных медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 100 и 200 м брассом соответственно. Также спортсменка является бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионата Европы.

По завершении Олимпиады в Рио-де-Жанейро несколько российских олимпийцев, в том числе бронзовый призер велосипедист Денис Дмитриев и одна из членов сборной России по синхронному плаванию, решили продать подаренные им автомобили.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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