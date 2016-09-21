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Глава РФПЛ полагает, что матчи за Суперкубок России будут проводиться в "Лужниках"

Спорт
21 сентября, 11:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Матч за Кубок России сезона-2015/16 проводился на "Казань-Арене", а игра за Суперкубок страны - на стадионе "Локомотив" в Москве
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи за Суперкубок России по футболу, а также финалы Кубка страны будут проводиться на стадионе "Лужники" в Москве. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Матч за Кубок России сезона-2015/16 проводился на "Казань-Арене", а игра за Суперкубок страны - на стадионе "Локомотив" в Москве.

"Виталий Леонтьевич (Мутко) правильно сказал, что такие мероприятия (финал Кубка России) должны проводиться на стадионе, который не связан ни с одним из клубов и является одним из центральных. Это значит, что теперь каждый финал Кубка будет проводиться в "Лужниках". Я думаю, что и Суперкубок тоже, но ни то, ни другое еще не утвердили", - сказал Прядкин.

В последний раз "Лужники" принимали матч за Суперкубок России в 2010 году, когда встречались казанский "Рубин" и московский ЦСКА (1:0). Затем встреча проходила на пяти стадионах в разных городах: "Кубань" в Краснодаре (2011 и 2014), "Металлург" в Самаре (2012), "Олимп-2" в Ростове-на-Дону (2013), "Петровский" в Санкт-Петербурге (2015) и "Локомотив" в Москве (2016).

В матче за Суперкубок традиционно встречаются команда, одержавшая победу в чемпионате России, и команда, завоевавшая Кубок страны.

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