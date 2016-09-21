Хоркина и Крюков посетят всероссийский турнир по спортивной гимнастике в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Победители Олимпийских игр по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и Николай Крюков станут почетными гостями XI Всероссийского турнира по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного в Новосибирске. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Торжественное открытие турнира состоится в среду вечером, соревнования пройдут с 22 по 24 сентября.
"Почетными гостями турнира на этот раз станут победители Олимпийских игр по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и Николай Крюков. На соревнования также приехали серебряные призеры летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Мария Пасека и новосибирец Иван Стретович", - сказал он. Ахапов добавил, что в состязаниях примут участие более ста человек практически из всех регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Армении. В составе команды Армении будут выступать спортсмены, участвовавшие в играх в Рио-де-Жанейро.
В свою очередь, Хоркина отметила, что не могла не откликнуться и не приехать на этот турнир, потому что здесь будет отмечаться 20-летие легендарного выступления российской мужской команды по гимнастике на Олимпийских играх в Атланте. "В составе той команды выступал Евгений Подгорный. Мне кажется, это прекрасная традиция - после окончания выступления в большом спорте продолжать популяризировать гимнастику. Мы счастливы, когда слышим, как звучит гимн нашей страны на больших соревнованиях, но для того, чтобы он звучал чаще, надо много работать, и турнир, которой вот уже 11 лет проводит Евгений Подгорный, помогает растить будущих чемпионов", - подчеркнула она.
По словам организатора турнира, президента Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного, на соревнованиях зрители увидят особую церемонию открытия, которая будет посвящена 20-летию победы российской команды на Олимпийских играх в Атланте. "Для победителей этих соревнований мы подготовили очень необычные медали ручной работы", - добавил он.
Всероссийский турнир на призы Евгения Подгорного включен в календарь Министерства спорта России и Федерации спортивной гимнастики России. Турнир является мастерским, а это значит, что участники новосибирских соревнований смогут выполнить норматив мастера спорта РФ.
Евгений Подгорный, Николай Крюков, Дмитрий Труш вместе с Алексеем Немовым, Дмитрием Василенко, Алексеем Воропаевым и Сергеем Харьковым - золотые медалисты в командном первенстве по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх в Атланте 1996 года.