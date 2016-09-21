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Глава UFC: Нурмагомедов станет претендентом на чемпионский пояс организации

Спорт
21 сентября, 12:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС
Дэйна Уайт опроверг слухи о возможном поединке чемпиона в легком весе Альвареса и чемпиона в полулегком весе ирландца Конора Макгрегора
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Первый номер рейтинга легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет поединок за чемпионский пояс против американца Эдди Альвареса. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил президент организации Дэйна Уайт.

Он опроверг слухи о возможном поединке чемпиона в легком весе Альвареса и чемпиона в полулегком весе ирландца Конора Макгрегора. "Это неправда. Соперником Альвареса станет Нурмагомедов", - написал президент UFC.

Как сообщают СМИ, бой может состояться 12 ноября на турнире UFC 205, который пройдет в Нью-Йорке.

"Мы с Уайтом ждем, что Альварес подпишет контракт на бой, - заявил российский боец в своем Twitter. - Я обещаю победить его быстро и безболезненно". Также он поблагодарил Уайта и организацию за предоставленный шанс.

Нурмагомедов является одним из наиболее популярных российских бойцов ММА. Всего на его счету 23 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем поединке 16 апреля (первый с 19 апреля 2014 года) он нокаутировал американца Дэррелла Хорчера.

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