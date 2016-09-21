Тренер: Волосожар и Траньков, которые ждут ребенка, планируют участие в ОИ-2018

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые ждут ребенка, планируют выступить на Играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Нина Мозер.
Ранее Волосожар и Траньков объявили о том, что ждут ребенка. Также стало известно, что пара пропустит сезон-2016/17.
"У нас есть в планах Олимпиада, планируем там выступать. Пока мы не обсуждали с ребятами, когда они приступят к тренировкам. Но планы на данный момент остаются", - сказала Мозер.
Волосожар и Траньков выступают в паре с 2010 года. В августе 2015 года спортсмены поженились.
Фигуристы завоевали на Играх в Сочи две золотых медали (в команде и личном турнире среди спортивных пар), также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы. Концовка сезона-2015/16 паре не удалась - на апрельском чемпионате мира в Бостоне Волосожар и Траньков заняли лишь шестое место, впервые оставшись без медалей на крупных турнирах за время совместного катания (с 2011 года).
Зимние Олимпийские игры пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане.