Токио продолжит перенимать российский опыт при подготовке к Олимпиаде-2020

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ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Токийские власти многое переняли у российской стороны в вопросе проведения спортивных мероприятий благодаря зимним Олимпийским играм в Сочи и намерены продолжить сотрудничество по этому направлению, ведя подготовку к Играм-2020. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала новый губернатор японской столицы Юрико Коикэ.
"Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году стали первыми крупными международными соревнованиями после того, как было объявлено, что Токио получил право на проведение летних Игр, - отметила она. - Именно поэтому в период сочинской Олимпиады токийская администрация направила особую группу, которая занималась сбором информации и перенимала опыт российской стороны".
По словам Коикэ, речь шла как о специфике строительства инфраструктуры, так и осуществления контроля над столь комплексным мероприятием в целом. "Мы изучали, как была организована логистика, волонтерская деятельность и, конечно же, вопросы, связанные с обеспечением безопасности, - подчеркнула губернатор. - Мы хотели бы продолжить сотрудничество по этим направлениям, поскольку в России проходит много крупных спортивных соревнований". Новый градоначальник пожелала, чтобы в 2020 году, когда Токио будет принимать летние Игры, японскую столицу посетило множество россиян.
Бывшая министр обороны Японии Юрико Коикэ стала первой в истории Токио женщиной, которая одержала победу на июльских выборах. Будучи членом правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в ходе предвыборной кампании она не смогла заручиться поддержкой фракции. Несмотря на это, политик сумела оставить далеко позади официального кандидата от партии власти. Главные пункты ее программы: развитие образования, системы детских дошкольных учреждений, создание в Токио условий, в которых "каждая женщина способна раскрыть свой потенциал".