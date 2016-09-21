Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская гольфистка Верченова получила премию в размере 1 млн руб. за выступление на ОИ

Спорт
21 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Награду вручил глава Ассоциации гольфа России Виктор Христенко
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская гольфистка Мария Верченова получила премию в размере 1 млн рублей за выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Награду вручил глава Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.

"Главный итог года, что гольф стал олимпийским видом спорта, вернувшись в олимпийскую семью. Выступление Маши Верченовой на Олимпиаде - это самый большой подарок судьбы в России. Она сделала невероятно много для российского гольфа на Играх, а последний день, когда ей удался "хол-ин-ван" ("лунка за раз"), весь мир следил только за ней. От Ассоциации гольфа России хочу вручить ей премию в размере 1 млн рублей за выступление в Рио", - сказал Христенко.

Гольф на завершившихся в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх был представлен впервые после более чем векового перерыва. В последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх-1904 в американском Сент-Луисе, тогда в турнире участвовали только мужчины. Соревнования среди женщин не проводились с 1900 года.

Россиянка по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день Верченовой удалось попасть в лунку ударом со 142 метров. В Рио она установила рекорд прохождения поля как среди мужчин, так и среди женщин - 62 удара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
9
Спорт в парном разряде: браки и романы знаменитых спортсменов
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
Суд отклонил иск музыканта Глеба Самойлова к своему брату
7
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
Темы дня
Реклама