Российская гольфистка Верченова получила премию в размере 1 млн руб. за выступление на ОИ

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская гольфистка Мария Верченова получила премию в размере 1 млн рублей за выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Награду вручил глава Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.
"Главный итог года, что гольф стал олимпийским видом спорта, вернувшись в олимпийскую семью. Выступление Маши Верченовой на Олимпиаде - это самый большой подарок судьбы в России. Она сделала невероятно много для российского гольфа на Играх, а последний день, когда ей удался "хол-ин-ван" ("лунка за раз"), весь мир следил только за ней. От Ассоциации гольфа России хочу вручить ей премию в размере 1 млн рублей за выступление в Рио", - сказал Христенко.
Гольф на завершившихся в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх был представлен впервые после более чем векового перерыва. В последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх-1904 в американском Сент-Луисе, тогда в турнире участвовали только мужчины. Соревнования среди женщин не проводились с 1900 года.
Россиянка по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день Верченовой удалось попасть в лунку ударом со 142 метров. В Рио она установила рекорд прохождения поля как среди мужчин, так и среди женщин - 62 удара.