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Юрист: дисквалификация Кудряшова в ЛЧ сокращена с трех до одного матча

Спорт
21 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Игрок был дисквалифицирован УЕФА на три матча Лиги чемпионов из-за "грубого фола" в домашнем матче Лиги чемпионов против голландского "Аякса"
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Апелляционный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации защитника "Ростова" Федора Кудряшова в Лиге чемпионов с трех до одной игры. Об этом ТАСС рассказал спортивный юрист, представляющий интересы "Ростова", Михаил Прокопец.

Кудряшов был дисквалифицирован УЕФА на три матча Лиги чемпионов из-за "грубого фола" в домашнем матче Лиги чемпионов против голландского "Аякса" (4:1), который прошел 24 августа.

"Во вторник по итогам заседания апелляционного комитета УЕФА дисквалификация Кудряшова была сокращена с трех до одного матча. Таким образом, игрок сможет принять участие в следующем матче команды", - сказал Прокопец.

Кудряшов пропустил гостевой матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5). В ближайшем матче турнира "Ростов" сыграет домашний матч против голландского "ПСВ". Игра пройдет 28 сентября на стадионе "Олимп-2".

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