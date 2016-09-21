Юрист: дисквалификация Кудряшова в ЛЧ сокращена с трех до одного матча

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Апелляционный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации защитника "Ростова" Федора Кудряшова в Лиге чемпионов с трех до одной игры. Об этом ТАСС рассказал спортивный юрист, представляющий интересы "Ростова", Михаил Прокопец.
Кудряшов был дисквалифицирован УЕФА на три матча Лиги чемпионов из-за "грубого фола" в домашнем матче Лиги чемпионов против голландского "Аякса" (4:1), который прошел 24 августа.
"Во вторник по итогам заседания апелляционного комитета УЕФА дисквалификация Кудряшова была сокращена с трех до одного матча. Таким образом, игрок сможет принять участие в следующем матче команды", - сказал Прокопец.
Кудряшов пропустил гостевой матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5). В ближайшем матче турнира "Ростов" сыграет домашний матч против голландского "ПСВ". Игра пройдет 28 сентября на стадионе "Олимп-2".