Христенко: выступления бывшего теннисиста Кафельникова в гольфе гениальны

"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко считает выступления бывшего теннисиста Евгения Кафельникова на российских турнирах по гольфу гениальными. Об этом он заявил журналистам.
42-летний Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфу, который прошел в конце августа в подмосковном Целееве.
"Все, что делает Женя в гольфе, - это гениально. И это должно служить мотивацией для других. Человек, который стал легендой мирового тенниса, играет на таком уровне, который почти чемпионский для России. С учетом его возраста, это не только слава Жени, но и немой упрек многим другим", - сказал Христенко.
Кафельников, выигрывавший чемпионат России по гольфу в 2011 году, является одним из самых титулованных теннисистов в истории России. Он становился олимпийским чемпионом 2000 года в мужском одиночном разряде, также выигрывал турниры Большого шлема - Открытые чемпионаты Австралии (1999 год) и Франции (1996). В составе сборной России Кафельников становился победителем Кубка Дэвиса (2002).