Христенко: выступления бывшего теннисиста Кафельникова в гольфе гениальны

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко считает выступления бывшего теннисиста Евгения Кафельникова на российских турнирах по гольфу гениальными. Об этом он заявил журналистам.

42-летний Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфу, который прошел в конце августа в подмосковном Целееве.

"Все, что делает Женя в гольфе, - это гениально. И это должно служить мотивацией для других. Человек, который стал легендой мирового тенниса, играет на таком уровне, который почти чемпионский для России. С учетом его возраста, это не только слава Жени, но и немой упрек многим другим", - сказал Христенко.

Кафельников, выигрывавший чемпионат России по гольфу в 2011 году, является одним из самых титулованных теннисистов в истории России. Он становился олимпийским чемпионом 2000 года в мужском одиночном разряде, также выигрывал турниры Большого шлема - Открытые чемпионаты Австралии (1999 год) и Франции (1996). В составе сборной России Кафельников становился победителем Кубка Дэвиса (2002).