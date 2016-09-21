"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка России

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде уступил хабаровскому СКА со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка России по футболу и не смог выйти в следующую стадию турнира.

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий хабаровчан Владислав Никифоров.

В 1/8 финала СКА сыграет с победителем встречи между "Читой" и казанский "Рубином", которая пройдет в четверг, начало - в 11:00 мск.

Для красно-белых это поражение стало первым под руководством итальянца Массимо Карреры, который возглавил команду в августе 2016 года. Московский клуб не может пройти в Кубке России дальше стадии 1/8 финала уже шестой сезон подряд. Последний раз "Спартак" проходил дальше этого раунда в сезоне-2010/11, тогда красно-белые в полуфинале проиграли в послематчевой серии пенальти московскому ЦСКА.

На стадии 1/16 финала (с этого раунда в борьбу в Кубке вступают клубы премьер-лиги) "Спартак" вылетает в шестой раз. На этой стадии москвичи проиграли пермскому "Амкару" (сезон-1998/99, 0:1), ярославскому "Шиннику" (2001/02, 0:1), краснодарской "Кубани" (2003/04, 2:3), липецкому "Металлургу" (2004/05, 0:2) и грозненскому "Тереку" (2007/08, 3:4 по пен.).