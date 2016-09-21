Число участников Кубка Европы по баскетболу сезона-2016/17 сокращено до 20 клубов

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БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Количество команд Кубка Европы сезона-2016/17 было сокращено с 24 до 20 клубов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Команды разделены на четыре группы по пять клубов в каждой. В следующий этап выйдут по четыре лучших коллектива из каждой пятерки. Россия представлена четырьмя клубами: "Нижний Новгород", "Химки", "Зенит", "Локомотив".
Кубок Европы - европейский клубный баскетбольный турнир. Он считается вторым по силе клубным европейским турниром после Евролиги, проводится под эгидой Международной федерации баскетбола. В прошлом сезоне победителем стал турецкий "Галатасарай".
Соревнования начнутся 13 октября.