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Число участников Кубка Европы по баскетболу сезона-2016/17 сокращено до 20 клубов

Спорт
21 сентября, 14:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, сентября. /ТАСС
Команды разделены на четыре группы по пять клубов в каждой, в следующий этап выйдут по четыре лучших коллектива из каждой пятерки
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БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Количество команд Кубка Европы сезона-2016/17 было сокращено с 24 до 20 клубов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Команды разделены на четыре группы по пять клубов в каждой. В следующий этап выйдут по четыре лучших коллектива из каждой пятерки. Россия представлена четырьмя клубами: "Нижний Новгород", "Химки", "Зенит", "Локомотив".

Кубок Европы - европейский клубный баскетбольный турнир. Он считается вторым по силе клубным европейским турниром после Евролиги, проводится под эгидой Международной федерации баскетбола. В прошлом сезоне победителем стал турецкий "Галатасарай".

Соревнования начнутся 13 октября.

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