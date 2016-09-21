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Глава попечительского совета ФТАР назвал отмену выборов президента федерации беспределом

Спорт
21 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Ранее исполняющий обязанности главы федерации Максим Агапитов сообщил ТАСС, что выборы президента федерации отменены
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин считает отмену выборов главы федерации, которые были намечены на 29 сентября, беспределом. Об этом он заявил ТАСС.

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Агапитов: выборы президента ФТАР, намеченные на 29 сентября, отменены

Ранее исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов сообщил ТАСС, что выборы президента федерации отменены.

"Моя реакция предельно негативная, я оцениваю такие заявления временно исполняющего обязанности главы ФТАР Агапитова, как абсолютно непрофессиональные, несостоятельные и дискредитирующие только-только начавшую поднимать голову федерацию после тяжелого периода мракобесии. И немедленно от лица одного из кандидатов, я подчеркиваю одного из кандидатов, она получает удар, который, по сути, является отражением того, как далеко зашел этот беспредел", - сказал Еремин.

"Абсолютно легитимное решение исполкома ФТАР о дате проведения конференции было принято 25 августа. На пресс-конференции, которая была посвящена анонсу этих решений, в президиуме был и Агапитов, мы вместе с ним комментировали эти решения, как абсолютно легитимное, было выбрано и место проведения конференции - это стадион "Салют Гераклион". Также было принято решение о порядке финансирования, но каким-то силам в ФТАР не понравилось, что один из кандидатов оказывает помощь, а как только они от нее отказались, то сразу же зашли в тупик. Если без моего участия ФТАР зашла в тупик, то с кем они из него смогут выйти?" - задается вопросом Еремин.

15 сентября прежний руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Максим Агапитов. На выборы президента организации были выдвинуты кандидатуры Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Агапитова и члена технического комитета ИВФ Вячеслава Клокова.

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

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