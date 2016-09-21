Глава попечительского совета ФТАР назвал отмену выборов президента федерации беспределом

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин считает отмену выборов главы федерации, которые были намечены на 29 сентября, беспределом. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов сообщил ТАСС, что выборы президента федерации отменены.

"Моя реакция предельно негативная, я оцениваю такие заявления временно исполняющего обязанности главы ФТАР Агапитова, как абсолютно непрофессиональные, несостоятельные и дискредитирующие только-только начавшую поднимать голову федерацию после тяжелого периода мракобесии. И немедленно от лица одного из кандидатов, я подчеркиваю одного из кандидатов, она получает удар, который, по сути, является отражением того, как далеко зашел этот беспредел", - сказал Еремин.

"Абсолютно легитимное решение исполкома ФТАР о дате проведения конференции было принято 25 августа. На пресс-конференции, которая была посвящена анонсу этих решений, в президиуме был и Агапитов, мы вместе с ним комментировали эти решения, как абсолютно легитимное, было выбрано и место проведения конференции - это стадион "Салют Гераклион". Также было принято решение о порядке финансирования, но каким-то силам в ФТАР не понравилось, что один из кандидатов оказывает помощь, а как только они от нее отказались, то сразу же зашли в тупик. Если без моего участия ФТАР зашла в тупик, то с кем они из него смогут выйти?" - задается вопросом Еремин.

15 сентября прежний руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Максим Агапитов. На выборы президента организации были выдвинуты кандидатуры Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Агапитова и члена технического комитета ИВФ Вячеслава Клокова.

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.