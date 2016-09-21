Болельщики ФК "Динамо" недовольны ранним началом кубкового матча с "Ростовом"

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ХИМКИ /Московская область/, 21 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" выразили протест раннему началу матча 1/16 финала Кубка России с "Ростовом", передает со стадиона "Арена-Химки" корреспондент ТАСС.
Матч "Динамо"-"Ростов" начался в 14:00 мск. Столь раннее начало встречи Российский футбольный союз (РФС) объясняет тем, что согласно требованиям безопасности временная разница двух матчей в Химках 21 сентября ("Динамо"-"Ростов" и "Химки"-"Локомотив", который пройдет на подмосковном стадионе "Родина" в 20:00 мск) должна составить не менее шести часов.
Болельщики столичной команды на активной фанатской трибуне разместили баннер: "Душой на стадионе - телом на работе". Также кто-то растянул на мосту Московской кольцевой автодороги (МКАД) рядом со стадионом "Арена- Химки" большой плакат с надписью: "14:00! Итс э гуд тайм ту импортант футбол матч! Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан! Сеньк ю РФС".
"Динамо" выступает в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занимая в ней первое место в турнирной таблице. "Ростов" играет в премьер-лиге и располагается на восьмой позиции.