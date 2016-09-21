Совет ОПСФ поднимет вопрос о профнепригодности главы профсоюза Зотова

Siemens планирует собирать на Урале новый поезд для ВСМ Москва - КазаньНовости Урала 21 сентября, 15:51
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:50
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООНМеждународная панорама 21 сентября, 15:37
В Германии опубликована "Энциклопедия Меркель: канцлер от А до Я"Международная панорама 21 сентября, 15:24
Жительница Ишима отсудила у стоматологов 234 тыс. руб. за удаленные зубыПроисшествия 21 сентября, 15:18
Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" завершила строительство пятидесятого заводаНовости партнеров 21 сентября, 15:05
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир МаркинПолитика 21 сентября, 14:54
На Урале учитель истории уволился из школы после потасовки со старшеклассникомНовости Урала 21 сентября, 14:48
Синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за ожидаемых ливнейМосква 21 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) будет поднимать вопрос о профнепригодности главы профсоюза Александра Зотова. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза Вагиз Хидиятуллин.
"Сейчас я выражаю Зотову недоверие в связи с подлогом документов и незаконным выдвижением своей кандидатуры на выборы в состав исполкома РФС. ОПСФ будет собирать совет, где будет подниматься вопрос о его профнепригодности", - заявил Хидиятуллин.
"Из СМИ я узнал, что от нашего профсоюза в исполком избирается Зотов - он сам выдвинул свою кандидатуру, подделав документы, он - самозванец. У нас кандидата в исполком РФС выдвигает совет, в который входят 12 человек, по уставу достаточно две трети. Но этот совет может созвать только председатель профсоюза", - отметил Хидиятуллин.
По его словам, в документах, которые были зарегистрированы в избиркоме РФС, указано, что совет из пяти человек выдвинул кандидатуру Зотова.
"Председателем совета был Алексей Медведев; также в него вошли Владислав Шаяхметов, Дмитрий Тарасов, Александр Шуленин и Александр Самедов. Все они не присутствовали на совете: Шуленин сейчас, к сожалению, безработный и находится в Калининграде, Тарасов восстанавливается после операции на крестообразные связки в Италии, Шаяхметов играет на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии - кворум отсутствует. Возникает вопрос, как избирком принял эти документы; в связи с этим не очень хотелось бы, чтобы на РФС ложилась запятнанная тень", - добавил председатель профсоюза.
"Я, как председатель ОПСФ, написал жалобу в апелляционный комитет на решение избиркома по отводу кандидатуры Зотова со списков кандидатов в исполком РФС и высказал просьбу восстановить срок обжалования по вновь открывшимся обстоятельствам", - подчеркнул председатель ОПСФ.
В совет ОПСФ входят Хидиятуллин, Медведев, Тарасов, Самедов, Шуленин, Роман Широков, Артем Ребров, Артем Дзюба, Василий Березуцкий, Константин Зырянов, Светлана Цидикова.