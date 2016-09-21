Совет ОПСФ поднимет вопрос о профнепригодности главы профсоюза Зотова

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) будет поднимать вопрос о профнепригодности главы профсоюза Александра Зотова. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза Вагиз Хидиятуллин.

"Сейчас я выражаю Зотову недоверие в связи с подлогом документов и незаконным выдвижением своей кандидатуры на выборы в состав исполкома РФС. ОПСФ будет собирать совет, где будет подниматься вопрос о его профнепригодности", - заявил Хидиятуллин.

"Из СМИ я узнал, что от нашего профсоюза в исполком избирается Зотов - он сам выдвинул свою кандидатуру, подделав документы, он - самозванец. У нас кандидата в исполком РФС выдвигает совет, в который входят 12 человек, по уставу достаточно две трети. Но этот совет может созвать только председатель профсоюза", - отметил Хидиятуллин.

По его словам, в документах, которые были зарегистрированы в избиркоме РФС, указано, что совет из пяти человек выдвинул кандидатуру Зотова.

"Председателем совета был Алексей Медведев; также в него вошли Владислав Шаяхметов, Дмитрий Тарасов, Александр Шуленин и Александр Самедов. Все они не присутствовали на совете: Шуленин сейчас, к сожалению, безработный и находится в Калининграде, Тарасов восстанавливается после операции на крестообразные связки в Италии, Шаяхметов играет на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии - кворум отсутствует. Возникает вопрос, как избирком принял эти документы; в связи с этим не очень хотелось бы, чтобы на РФС ложилась запятнанная тень", - добавил председатель профсоюза.

"Я, как председатель ОПСФ, написал жалобу в апелляционный комитет на решение избиркома по отводу кандидатуры Зотова со списков кандидатов в исполком РФС и высказал просьбу восстановить срок обжалования по вновь открывшимся обстоятельствам", - подчеркнул председатель ОПСФ.

В совет ОПСФ входят Хидиятуллин, Медведев, Тарасов, Самедов, Шуленин, Роман Широков, Артем Ребров, Артем Дзюба, Василий Березуцкий, Константин Зырянов, Светлана Цидикова.