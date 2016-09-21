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Минспорт предложил освободить "дочки" оргкомитета "Россия-2018" от НДС

Спорт
21 сентября, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 21 сентября./ТАСС
Законопроект разработан Минтрансом в рамках подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года
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МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Министерство спорта разработало законопроект, согласно которому предлагается освободить дочерние компании АНО "Оргкомитет "Россия-2018", отвечающей за подготовку и проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года, от уплаты НДС в рамках подготовки к чемпионату. Об этом говорится в материалах на сайте правительства РФ.

"Законопроектом предлагается исключить из числа объектов налогообложения по налогу на добавленную стоимость операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав дочерних организаций АНО "Оргкомитет "Россия-2018", - отмечается в документе.

Законопроект разработан Минтрансом в рамках подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

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