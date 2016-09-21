Тренер ФК "Спартак": дальний перелет не является оправданием проигрыша СКА

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Дальний перелет не является оправданием поражения "Спартака" в матче Кубка России по футболу против хабаровского СКА (0:1). Об этом после матча сообщил главный тренер команды Массимо Каррера, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В среду "Спартак" на выезде уступил хабаровскому СКА со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка России по футболу и не смог выйти в следующую стадию турнира. Это поражение стало первым для команды под руководством итальянца, который возглавил команду 17 августа.

"Думаю, что результат справедлив. Хабаровчане больше хотели победить. Когда выходишь на поле без мотивации и играешь не на максимуме, можно уступить любому сопернику. Необходимо понимать, что всегда нужно отдаваться игре полностью, действовать активно, иначе есть риск стать средней командой", - сказал Каррера.

Также тренер прокомментировал вопрос, связано ли то, что футболисты "Спартака" выглядели во втором тайме хуже, чем в первом с усталостью после дальнего перелета.

"Это не оправдание, мы провели плохой матч. Дальний перелет здесь ни при чем, в поражении виноваты все, в том числе я", - сказал главный тренер красно-белых.