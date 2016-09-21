Московское "Динамо" разгромило "Ростов" в 1/16 финала Кубка России по футболу

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Ростов" со счетом 4:0 в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на подмосковной "Арене-Химки".
Голы в составе победителей забили Владимир Рыков (6-я минута), Иван Маркелов (45) и Иван Темников (90), также мяч в свои ворота отправил игрок гостей Папа Гуйе (18).
В нынешнем сезоне "Динамо" выступает во втором по силе российском дивизионе - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). "Ростов" играет в премьер-лиге (РФПЛ) и представляет Россию в главном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.
В еще одном матче стадии 1/16 финала представитель премьер-лиги томская "Томь" уступила в гостях новосибирской "Сибири" из ФНЛ со счетом 0:1 в дополнительное время.
В 1/8 финала "Динамо" встретится с победителем матча между тульским "Арсеналом" и "Тосно" из Ленинградской области. "Сибирь" сыграет с победителем пары "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА (Москва). Матчи этой стадии турнира пройдут 26-27 октября.