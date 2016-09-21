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Тяжелоатлетка Евстюхина заявила, что МОК не требовал от нее вернуть медаль ОИ-2008

Спорт
21 сентября, 16:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Спортсменка на Играх в Пекине завоевала бронзу в категории до 75 кг.
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международный олимпийский комитет (МОК) не требовал от российской тяжелоатлетки Надежды Евстюхиной вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об это она заявила ТАСС.

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МОК дисквалифицировал трех россиянок по итогам перепроверки допинг-проб с ОИ-2008

МОК 31 августа по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года дисквалифицировал российских тяжелоатлеток Марину Шаинову и Евстюхину, а также легкоатлетку Татьяну Фирову. Ранее сборная России по легкой атлетике также была лишена золота Игр в Пекине в эстафете 4х100 м и серебра в эстафете 4х400 из-за положительных допинг-проб Юлии Чермошанской и Анастасии Капачинской.

"Очень запутанная ситуация, пока ничего не ясно, они (МОК) опубликовали это (информацию о дисквалификации), но на данный момент я не получала требований вернуть медаль", - сказал Евстюхина.

На Играх-2008 сборная России заняла третье место в неофициальном медальном общекомандном зачете, завоевав 23 золотые медали (с учетом женской легкоатлетической эстафеты 4х100 м и женской эстафеты 4х400 м, а также медалей Шаиновой и Евстюхиной). Всего в активе россиян было 73 медали, в том числе 21 серебряная, 29 бронзовых.

Евстюхина на Играх в Пекине завоевала бронзу в категории до 75 кг.

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