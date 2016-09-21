Данильянц: ФК "Ростов" до сих пор имеет задолженности по премиальным

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ХИМКИ /Московская область/, 21 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб "Ростов" до сих пор имеет задолженности по выплате премиальных. Об этом журналистам рассказал главный тренер ростовской команды Иван Данильянц.
Ранее председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов рассказал, что все задолженности перед игроками и тренерским штабом были погашены.
"Безусловно, финансовая ситуация - одно из наших напряжений. Зарплату мы получили, но задолженности по премиальным 2014 - 2016 годов остались невыплаченными. Это одна из сложностей", - сказал Данильянц.
В течение последних нескольких лет в "Ростове" регулярно возникали проблемы, связанные с задержкой выплаты заработной платы и премиальных.