Глава WADA: агентство не ответственно за допинговые нарушения в России

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не несет ответственности за допинговые нарушения в России. Об этом говорится в заявлении президента WADA Крейга Риди, которого цитирует пресс-служба организации.

Независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить. На основе предоставленных Маклареном данных исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

"WADA не может нести ответственность за российские допинговые нарушения. Фактически WADA все сделало правильно. Два проведенных расследования в первую очередь показали, что существуют все необходимые доказательства, чтобы вынести необходимое наказание", - считает Риди.

"МОК решил определить порядок допуска до Игр в Рио-де-Жанейро через критерии, которые были приняты международными федерациями. Это не являлось рекомендацией исполкома WADA", - добавил Риди.

МОК может наказать WADA

Будущее WADA между тем находится под вопросом на фоне опасений, что МОК решит ограничить его полномочия или даже заменить на другой орган за призывы к полному запрету на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, пишет газета Guardian.

Как отмечает издание, WADA обеспокоено тем, что "МОК рассматривает возможность создания целостного подразделения", которое будет курировать вопросы борьбы с коррупцией, проведением договорных матчей и употреблением допинга.

"Данный шаг может размыть полномочия WADA", - подчеркивает газета.

Действия WADA раскритиковал глава Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейн, который объявил агентство в "ослаблении спортивного движения".

"Вертхейн, союзник президента МОК Томаса Баха, также поддерживает идею создания "преемника" WADA, которое, по его словам, не справилось с выполнением своих обязанностей", - отмечает издание.

"Невзирая на различные начатые расследования, у нас до сих пор нет точного объяснения, почему WADA не действовала ранее в ситуации с Россией, когда они были предупреждены о проблеме допинга еще в 2010 году", - задается вопросом Вертхейн.

Напомним, что исполком МОК 24 июля принял решение не отстранять всю сборную России от участия в летних Олимпийских играх. Международные спортивные федерации на основании заявок от российских атлетов получили право самостоятельно определить, кто из них сможет выступить в Рио-де-Жанейро. При этом от россиян требовалось выполнение ряда критериев, в том числе отсутствие дисквалификаций за употребление допинга на протяжении всей карьеры.

В итоге критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387. Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио-де-Жанейро.