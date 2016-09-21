Фонд Елены Исинбаевой проведет в Волгограде Благотворительный красочный забег

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд российской прославленной легкоатлетки Елены Исинбаевой 24 сентября в Волгограде проведет Благотворительный красочный забег. Об этом сообщает пресс-служба фонда спортсменки.

"Благотворительный красочный забег - это уникальный массовый спортивный праздник для Волгограда, главная цель которого - привлечь внимание жителей к благотворительной деятельности и занятиям спортом. Все собранные средства пойдут на строительство спортивной площадки в Среднеахтубинском центре социального обслуживания населения", - отмечается в релизе.

В Благотворительном красочном забеге примут участие олимпийские чемпионы Исинбаева, Елена Слесаренко, Максим Опалев, Лариса Ильченко и другие спортсмены.

Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала золотым медалистом Игр, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе спортсменки - 28 мировых рекордов. 12 февраля 2015 года она объявила о возобновлении карьеры. Своей главной целью она называла выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, однако легкоатлетка не смогла выступить на играх в Рио-де-Жанейро, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка в августе 2016 года объявила о завершении спортивной карьеры, а также была избрана в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК).