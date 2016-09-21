ЦСКА проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка России

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КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА на выезде уступил красноярскому "Енисею" со счетом 1:2 в 1/16 финала Кубка России по футболу и не смог выйти в следующую стадию турнира.
В составе красноярцев забитыми мячами отметились Никита Чернов (43-я минута), который является игроком ЦСКА, но проводит текущий сезон в аренде в "Енисее", а также Александр Ломакин (83). У москвичей единственный гол на счету Георгия Миланова (58).
В 1/8 финала "Енисей" сыграет с новосибирской "Сибирью", которая ранее обыграла томскую "Томь".
Последний раз ЦСКА вылетал из Кубка России на стадии 1/16 финала в сезоне-2011/12. Тогда армейцы уступили астраханскому "Волгарю-Газпрому" (0:1). В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Кубка, где проиграл санкт- петербургскому "Зениту" (1:4).
В еще одном матче стадии 1/16 финала "Урал" обыграл в гостях "Челябинск" со счетом 3:0. В следующем раунде "Урал" встретится с победителем матча между ульяновской "Волгой" и пермским "Амкаром".