Глава Приморья заверил президента ФНЛ, что в "Луч-Энергию" деньги поступят в четверг

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заверил президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игоря Ефремова, что деньги на счет владивостокского "Луча-Энергии" поступят в четверг. Об этом Ефремов сообщил ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат" распространил информацию, что игроки "Луча-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2", который запланирован на 26 сентября. Позже Ефремов рассказал ТАСС, что финансовая ситуация в клубе сложная, и назвал ее "взрывоопасной".

"Такая ситуация недопустима для такой команды. Меня проинформировали, что Владимир Миклушевский обсуждал эту ситуацию и заверил, что средства поступят на счета клуба завтра. Я не могу сказать, какой точно объем средств поступит, но меня в этом заверили", - сказал Ефремов.