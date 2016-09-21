Глава Приморья заверил президента ФНЛ, что в "Луч-Энергию" деньги поступят в четверг

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заверил президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игоря Ефремова, что деньги на счет владивостокского "Луча-Энергии" поступят в четверг. Об этом Ефремов сообщил ТАСС.
Ранее портал "Чемпионат" распространил информацию, что игроки "Луча-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2", который запланирован на 26 сентября. Позже Ефремов рассказал ТАСС, что финансовая ситуация в клубе сложная, и назвал ее "взрывоопасной".
"Такая ситуация недопустима для такой команды. Меня проинформировали, что Владимир Миклушевский обсуждал эту ситуацию и заверил, что средства поступят на счета клуба завтра. Я не могу сказать, какой точно объем средств поступит, но меня в этом заверили", - сказал Ефремов.