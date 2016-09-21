Слуцкий: ЦСКА даже в неоптимальном составе должен был победить в матче Кубка России

КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА даже в неоптимальном составе обязан был побеждать красноярский "Енисей" в матче 1/16 финала Кубка России. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

Действующий чемпион России уступил команде из Красноярска на выезде со счетом 1:2.

"Мы пытались максимально качественно сыграть при том графике, который у нас есть. Провели ротацию состава, потому что по-другому просто невозможно, но даже этим вариантом мы обязаны были побеждать. "Енисей" играл дома, при своих болельщиках, пусть даже против чемпиона страны, но находящегося в неоптимальном составе. Так что хозяева сыграли именно так, как мы и ожидали" - сказал Слуцкий.

Последний раз ЦСКА вылетал из Кубка России на стадии 1/16 финала в сезоне-2011/12. Тогда армейцы уступили астраханскому "Волгарю-Газпрому" (0:1). В среду в матче против команды из Красноярска по решению тренерского штаба ЦСКА не играли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Марио Фернандес и Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев, Понтус Вернблум и Роман Еременко, а также нападающий Ласина Траоре.

Ранее в среду в матчах 1/16 финала турнира проиграли другие представители премьер-лиги: "Спартак" на выезде уступил "СКА-Хабаровску" (0:1), "Ростов" проиграл московскому "Динамо" (0:4), "Сибирь" в дополнительное время была сильнее "Томи" (1:0).