Мэр Рима объявила об отказе от заявки на проведение Олимпиады 2024 года

РИМ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр Рима Вирджиния Раджи официально объявила об отказе от кандидатуры города на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.

Избранная в июне представительница оппозиционного движения "5 звезд" всегда заявляла, что дорогостоящее спортивное мероприятие не является приоритетом для столицы, где не решены застарелые бытовые и коммунальные проблемы.

"Согласиться с кандидатурой - безответственно. Мы говорили это раньше в городском совете, мы говорили это во время предвыборной кампании и мы повторяем это сегодня, мы не меняли своего мнения, и только укрепились в нем после проведения детального анализа", - отметила Раджи.

Она добавила, что "мы не против спорта, наоборот".

"Мы не хотим, чтобы спорт использовался как повод для цементирования города", - добавила она.

Заявка, подготовленная Итальянским олимпийским комитетом совместно с комитетом по поддержке кандидатуры Рима во главе с видным предпринимателем, президентом Alitalia, экс-главой Ferrari Лукой Кордеро ди Монтедземоло, а также официально поддержанная правительством, уже находится на рассмотрении Международным олимпийским комитетом (МОК).

Для окончательной ратификации решения мэра необходимо провести соответствующее голосование в городском совете, поскольку именно этот законодательный орган при предыдущем мэре Иньяцио Марино (подал в досрочную отставку в октябре прошлого года) одобрял заявку. У представителей "5 звезд" есть необходимое большинство голосов в совете, поэтому это голосование будет носить исключительно технический характер.

Рим принимал Олимпиаду в 1960 году. Ранее итальянская столица выдвигала свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2020, однако тогда на пике экономического кризиса в поддержке отказал технический кабинет во главе с Марио Монти. Город-организатор летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года будет объявлен 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу). На право проведения Игр претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт.