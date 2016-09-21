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Кузнецов обыграл Донского в первом круге турнира ATP в Санкт-Петербурге

Спорт
21 сентября, 17:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Кузнецов одержал победу со счетом 6:3, 6:4
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов победил соотечественника Евгения Донского в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Кузнецов одержал победу со счетом 6:3, 6:4.

Ранее в среду во второй круг соревнований также пробились россияне Андрей Рублев и Михаил Южный. Первый оказался сильнее представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 6:3, 4:1 (отказ соперника). Южный в двух сетах обыграл серба Янко Типсаревича - 6:3, 7:5.

В следующем раунде соревнований Кузнецов сыграет с чехом Томашем Бердыхом, "посеянным" на турнире под третьим номером, Южный встретится с канадцем Милошем Раоничем (2), соперником Рублева станет португалец Жоау Соуза (8).

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 21-й раз, составляет порядка одного $1 млн.

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