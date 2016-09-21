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Футболист погиб от удара молнии во время матча студенческих команд в Алтайском крае

Спорт
21 сентября, 18:01 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 21, сентября. /ТАСС
Молния попала в металлические ворота, рядом с которыми находились четверо игроков встречи
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БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Футболист погиб от удара молнии во время матча студенческих команд в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Молния попала в металлические ворота, рядом с которыми находились четверо игроков встречи. Сообщается, что 18-летний парень, имя которого не называется, скончался на месте, еще трое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в больницу.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по данному факту, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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