Греф: Сбербанк не поддерживает профессиональный спорт из-за низкой социальной окупаемости

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не рассматривает поддержку профессионального спорта как одно из направлений социальной ответственности банка. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

"Мы стараемся не поддерживать профессиональный спорт. Мы специально этот вопрос рассматривали, решение далось нам с огромным трудом, но мы для себя в госкорпорации сказали, что это громадные средства, окупаемость которых с точки зрения социального вклада мы не видим. Мы считаем, что вклад в помощь ветеранам и инвалидам, в помощь детям, в развитие системы образования, в развитие культуры и искусства - это как раз то, куда мы должны в первую очередь инвестировать наши средства и наши силы", - подчеркнул Греф.

В этой связи глава Сбербанка отметил, что ключевым направлением социальной поддержки является образование.

"У нас создан специальный благотворительный фонд "Вклад в будущее". Мы стараемся финансировать те технологии, которые дадут существенное продвижение в части конкурентоспособности российского образования, в первую очередь, дошкольного и школьного, а также вузовского образования", - сказал он.

Сбербанк являлся генеральным партнером зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В частности, Сбербанку через подконтрольные организации принадлежали 96,9% акций компании "Красная поляна", которая вела строительство сочинского горнолыжного курорта "Горки город". Общий бюджет проекта составлял 70,3 миллиарда рублей. По данным отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2016 года, в текущем году Сбербанк заработал 12,2 млрд рублей от продажи принадлежавших ему акций компании.

Практика коллег

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что он не исключает дальнейшего инвестирования госбанка в спортивные и инфраструктурные объекты. По его словам, инвестиции ВТБ в спортивные объекты носят коммерческий характер, и если будут такие возможности, банк этим будет заниматься.

По словам главы ВЭБ Сергея Горькова, госкорпорация не планирует в дальнейшем инвестировать в спортивные объекты, однако в начале сентября он уточнил, что отдельные проекты, например, строительство стадиона ЦСКА в Москве, ВЭБ финансирует, понимая их социальную значимость. Горьков напомнил, что проект строительства арены ЦСКА находится в портфеле ВЭБ с 2012 года.

Пресс-служба РЖД в конце августа сообщила, что госкомпания инвестировала 2,6 млрд рублей в строительство спорткомплекса хоккейного клуба "Локомотив" в Ярославле. Комплекс будет предназначен для спортивной подготовки профессиональных спортсменов, занятий спортом жителей Ярославля и проведения массовых мероприятий.