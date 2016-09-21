Глава "Телеспорта": российский болельщик сейчас не готов платить за футбол на ТВ

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский болельщик сейчас не готов платить за просмотр футбола по телевизору, стоимость прав на трансляцию матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) может увеличиться только за счет рекламного рынка, предпосылки к росту которого пока отсутствуют. Такое мнение ТАСС высказал Петр Макаренко - глава компании "Телеспорт", которая является коммерческим партнером Российского футбольного союза (РФС).

РФПЛ в сентябре 2015 года заключила трехлетний контракт с компанией "НТВ-Плюс", по которому за передачу прав на показ матчей чемпионата России она будет зарабатывать порядка €22 млн в год. Доходы ведущих европейских чемпионатов за счет продажи телеправ в разы больше. Так, английская премьер-лига получает €1,92 млрд, итальянская серия А - €888 млн, испанская ла-лига - €741 млн, немецкая бундеслига - €577 млн.

"Наш болельщик в данный момент не готов платить за футбол. Сейчас нужно отталкиваться от существующей практики. У нас много лет работает "НТВ-Плюс", но с точки зрения монетизации у них ничего не получается (подписка на телеканал "Наш футбол", по которому транслируют чемпионат России и аналитические передачи, стоит 219 рублей в месяц. - Прим. ТАСС). Значит, надо искать другие модели и форматы, но искать всегда сложно, проще позвонить кому-нибудь и попросить денег", - сказал Макаренко.

"Но это не конструкция, так работать ничего не будет. Сейчас не самое лучшее состояние экономики, чтобы все разбрасывались деньгами направо и налево", - добавил он.

Глава "Телеспорта" отметил, что российские болельщики не готовы платить большие деньги и за билеты. "У нас нет экономической базы, чтобы клубы могли зарабатывать на билетах. Сейчас люди, приходя на российский чемпионат, не будут платить по €50-60 за билет. Между прочим, во всех развитых лигах доходы от телетрансляций и от продажи билетов примерно совпадают", - сказал Макаренко.

Стоимость телеправ может увеличиваться на 10-15% в год, не больше

Ранее один из кандидатов на пост президента РФС Валерий Газзаев рассказал, что доходы РФПЛ от продажи телеправ реально увеличить до $200 млн в год.

"Это вполне реально, если только найти человека, который сможет дать эти 200 миллионов, - считает Макаренко. - А с точки зрения рынка, это даже не популизм, а просто фантастика. Эта сумма не имеет никакого отношения к реальности".

"Ничто не растет прыжками, и телевизионные права не исключение, - продолжил он. - Они могут увеличиваться на 10-15% в год, не больше. Но для этого должны быть причины - увеличение количества просмотров футбола по телевизору, увеличение посещаемости матчей, а самое главное - увеличение стоимости рекламы на телевизионных каналах. Все хотят, чтобы телевидение заплатило деньги, а оно должно их как-то рефинансировать, а они могут это сделать только через рекламу".

"Но у нас рекламный рынок последние два года если и не падает, то понемножечку, но снижается. Возможно, сейчас немного стабилизировался, но не на том уровне, на каком бы хотелось. Я предпосылок к росту не вижу никаких", - сказал собеседник ТАСС.

На вопрос, как можно в текущей ситуации привлечь рекламодателей, Макаренко ответил: "Их можно привлекать, просто стоит вопрос цены, они не будут платить больше, чем это стоит. Есть цены на рынке, есть стоимость рекламы на рынке, и никак это не поменять по одному лишь желанию, ведь это такой же продукт, как и все остальное".

Никто не готов покупать трансляции, кроме "Матч ТВ"

Глава "Телеспорт" считает, что в нынешней ситуации за показ чемпионата РФПЛ готов платить лишь холдинг "Матч", созданный на базе спортивных телеканалов "НТВ-Плюс". "Сейчас это исключено (покупка телетрансляций другими каналами, кроме "Матч ТВ"). Еще в предыдущий период президентства Виталия Мутко в РФС (с 2005 по 2009 год. - Прим. ТАСС) мы делали такую конструкцию: один лучший матч показывал национальный канал - Первый или "Россия", некоторые матчи транслировались на "Спорте" и региональных каналах, а некоторые были только на платных каналах. Нужно делать большую, серьезную конструкцию, чтобы попытаться увеличить доходы", - рассказал глава "Телеспорта".

На вопрос, почему федеральные каналы не готовы платить за покупку трансляций, Макаренко ответил: "Они готовы показывать, но нужно все правильно выстроить, это очень сложная конструкция. Один канал с одним собственником, другой - с другим. Нужно идти и со всеми договариваться".

"А говорить, что у меня есть бизнес-структуры, которые меня поддержат - это здорово, но глупо, - отметил он. - В чем смысл выкладывать такие большие деньги бизнесу? Тут либо они не считают деньги, либо это не их деньги, а государственные".

"Практика показывает, что у нас в стране единственная возможная модель "отбивки" денег - это реклама. Через платные каналы это не работает, мы много раз это уже видели", - добавил Макаренко.